Peur des tueurs de Poutine – Réfugié en Suisse, il risque l’expulsion vers la Russie Ali Bataev a fui l’Ukraine et est en détention à Zurich, mais n’a qu’un passeport russe. Il tente désormais de se faire entendre par une grève de la faim. Bernhard Odehnal

Ali Bataev pendant sa grève de la faim dans la prison de renvoi de Zurich à la mi-août 2023. Le Tchétchène doit être expulsé vers la Russie, un pays prétendument sûr. Latchine Mamischov

Il se sent mieux, dit Ali Bataev au téléphone, mais son estomac devra se réhabituer à la nourriture solide: «Je reçois des vitamines et de la nourriture pour bébé.» Pendant cinquante-sept jours, le quadragénaire a fait une grève de la faim dans la prison de renvoi près de l’aéroport de Zurich. Il ne voyait pas d’autre possibilité que cette protestation radicale, dit-il. Car l’expulsion signifierait pour lui la torture ou la mort.

Ali Bataev est un homme grand et maigre avec une longue barbe, typique des Tchétchènes musulmans. Il est croyant mais pas fanatique. Il a fui l’Ukraine après le début de la guerre en février 2022 et a demandé le statut de protection S, comme l’ont fait des dizaines de milliers de réfugiés en Suisse. Mais il y avait un problème. Ali Bataev venait certes d’Odessa au bénéfice d’un permis de séjour ukrainien, mais il est né et a grandi dans la république autonome russe de Tchétchénie. Il n’a donc qu’un passeport russe.

Dix mois en détention

Pour le Secrétariat d’État suisse aux migrations (SEM), Ali Bataev est donc considéré comme un Russe et donc comme une personne ne nécessitant pas de protection. Sa demande de statut S a été rejetée, et son recours n’a pas abouti. Comme il n’a pas pas quitté le pays immédiatement, il a été arrêté en octobre 2022 en Argovie et emmené à la prison de l’aéroport de Zurich. Après son arrestation, il a déposé une demande d’asile. Celle-ci a également été rejetée. Le Tchétchène pourrait «retourner en toute sécurité et durablement dans son pays d’origine», dit le SEM dans un jugement du Tribunal administratif fédéral.

Ramzan Kadyrov, despote tchétchène et allié de Poutine, persécute et exécute ses opposants dans son pays et à l’étranger. Kremlin Pool/Mikhael Klimentyev

En Tchétchénie, l’allié de Vladimir Poutine, Ramzan Kadyrov, règne en maître. Les personnes qui critiquent son régime sont battues en pleine rue, assassinées ou disparaissent sans laisser de traces. Ses sbires, les Kadyrovtsy, opèrent dans toute la Russie. «Je ne serai nulle part à l’abri d’eux», dit Ali Bataev. Le meurtre du Tiergarten a prouvé que les tueurs de Poutine frappent aussi à l’étranger: en 2019, un ancien chef séparatiste tchétchène a été abattu en plein Berlin. Le tueur aurait été engagé par les services secrets russes (FSB), a rapporté la plateforme d’investigation Bellingcat. Un tribunal allemand a jugé l’affaire comme étant du «terrorisme d’État».

Dans sa jeunesse, Ali Bataev ne voulait ni se soumettre à Ramzan Kadyrov, le despote tchétchène, ni se battre contre lui. En 2005, il a quitté la Tchétchénie, a vécu en Turquie et en Suède en tant que chauffeur de camion, jusqu’à ce qu’il s’installe en Ukraine en 2019. L’histoire de sa vie est documentée dans les jugements du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral. Ils sont à la disposition de cette rédaction.

À Odessa, il s’est marié avec Olga, une Ukrainienne, et a ouvert un café dans lequel il proposait des baklavas préparés par ses soins. Olga est musulmane comme Ali, leur mariage était religieux. Le couple ne voulait procéder au mariage civil que plus tard. C’est pourquoi Ali Bataev avait encore besoin d’un permis de séjour.

Fuite d’Odessa

Lorsque, en février 2022, l’armée russe a envahi simultanément Kiev et, au sud, Odessa, Ali Bataev a déclaré vouloir s’engager dans la défense du territoire, mais il a été refusé. Il a dû fermer son café. Lorsque les informations sur les atrocités commises par les soldats tchétchènes dans les territoires occupés se sont multipliées, il a quitté le pays pour l’Ouest. Pourquoi précisément vers la Suisse? «Un pays riche, sûr, avec beaucoup de possibilités», répond-il. «J’espérais pouvoir conduire des camions ici, gagner de l’argent et aider mon peuple en Ukraine.»

Il a abandonné cet espoir depuis longtemps. Il dit que la Suisse lui semble désormais être une «dictature», sans respect pour les droits de l’homme. Son souhait: sortir de la prison suisse et retourner en Ukraine. C’est aussi ce que sa femme Olga essaie de faire à Odessa. Mais elle se heurte à des barrières presque insurmontables.

Le permis de séjour ukrainien d’Ali Bataev a expiré en octobre 2022. La loi martiale ukrainienne permet aux personnes étrangères dont le permis a expiré de rester dans le pays jusqu’à la fin de la guerre. Mais cette règle ne s’applique pas aux citoyens de Russie et de Biélorussie. Ali Bataev a besoin d’un nouveau visa ou au moins d’une garantie de l’État. Mais permettre à un Tchétchène de naissance à la barbe traditionnellement longue d’entrer dans le pays n’est pas vraiment considéré comme une priorité par les autorités ukrainiennes.

Séjour en Syrie, interdiction d’entrée en Suède

Le SEM ne prend pas position sur le cas concret pour des raisons de protection des données. Cependant, il ressort clairement du rejet de sa demande d’asile que le passé d’Ali Bataev était loin d’être positif pour les autorités suisses. Peu après son divorce en Suède, les autorités l’ont expulsé vers Moscou en 2019 et lui ont interdit l’entrée dans le pays jusqu’en 2024. La raison: le Tchétchène a fait un séjour d’un mois en Syrie.

Ali Bataev a expliqué aux autorités suisses qu’il aurait alors effectué un travail humanitaire dans la résistance contre le régime d’Assad. Cependant, les services secrets russes auraient eu vent de son voyage et l’auraient recherché. Ali Bataev craint qu’après son expulsion le FSB ne le remette à Ramzan Kadyrov. Et que ce dernier ne le fasse tuer. L’office des migrations d’Argovie reproche à Ali Bataev de ne pas remettre son passeport russe. Mais il n’est pas question d’actes criminels de la part du Tchétchène: le Tribunal administratif fédéral constate explicitement qu’aucun soupçon de terrorisme ne ressort du dossier de la procédure d’asile.

La communauté tchétchène en exil en Suisse proteste contre l’expulsion prévue d’Ali Bataev devant la prison près de l’aéroport de Zurich le 9 août 2023. Latschine Mamichov

Le service de presse du SEM estime de son côté que «la Russie ne connaît pas actuellement un état de violence généralisée». La situation générale des droits de l’homme dans la Fédération de Russie permet tout à fait le rapatriement de demandeurs d’asile déboutés, même «en tenant compte de la guerre contre l’Ukraine». Cependant, le SEM assure qu’après chaque rejet d’une demande d’asile, il examine soigneusement si le rapatriement dans le pays d’origine est «admissible, raisonnable et possible».

Dans la communauté tchétchène en exil en Suisse, le cas d’Ali Bataev suscite agitation et protestation. Leur porte-parole, Latschine Mamichov, a envoyé une lettre au président de la Confédération, Alain Berset, le 1er août pendant la grève de la faim de son compatriote. Elle est restée sans réponse.

Bureaucratie et malentendus

Début d’août, la communauté tchétchène en exil a organisé des manifestations devant le siège du SEM et devant la prison de l’aéroport de Zurich: «Stop à la déportation des Tchétchènes». Cette manifestation est restée cachée au public et aux médias suisses – peut-être aussi parce que les appels lancés sur les réseaux sociaux étaient exclusivement formulés en russe. Le journal d’opposition russe «Novaïa Gazeta Europa» se penche désormais sur le cas: sous le titre «Ali Bataev et les 40 fonctionnaires», il écrit «une histoire sur la bureaucratie et les malentendus» en Suisse.

En Suisse, le Tchétchène est représenté par l’organisation d’aide juridique AsyLex. Sa représentante juridique critique l’interprétation particulièrement stricte de la situation par les autorités. Selon elle, il n’y aurait aucune raison de le détenir: «Plus la détention en vue de l’expulsion est longue, plus il est difficile de justifier la proportionnalité.»

Ali Bataev pourrait-il réellement être expulsé vers la Russie? Les vols directs vers Moscou n’existent plus depuis le début de la guerre. Les rapatriements ne seraient possibles qu’avec des escales en Serbie ou en Turquie. En 2022, cela a été fait dans deux cas.

Selon les statistiques d’asile, 36 personnes attendent actuellement en Suisse d’être renvoyées en Russie. Cependant, la femme ukrainienne d’Ali Bataev, Olga, dit que les autorités russes ont déjà refusé d’accueillir son mari en février 2023: «Dans mes pires rêves, je n’aurais jamais imaginé que je serais un jour reconnaissante envers la Russie pour cela.» En avril 2023, le SEM a de nouveau demandé à la Russie de prendre en charge Ali Bataev. La réponse de la Russie se fait toujours attendre.

