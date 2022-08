Un incroyable talent – Peu importe sa monture, l’ogre Pidcock n’est jamais rassasié Le Britannique Thomas Pidcock sera le grand favori de l’épreuve de VTT des Mondiaux aux Gets (Fr). Même Nino Schurter a appris à s’incliner devant le phénomène. Robin Carrel - Les Gets

Il y a une semaine, à Munich, le Leedsien a écrasé les Européens de sa classe. Après avoir remporté notamment l’étape de l’Alpe-d’Huez sur le Tour de France. Getty Images

Nino Schurter a parfaitement cerné l’expression «Dis-moi qui tu as battu et je te dirai quel vainqueur tu es». Le Grison, nonuple champion du monde et tenant du titre de VTT cross-country, remet son maillot arc-en-ciel en jeu ce dimanche aux Gets, en Haute-Savoie, et il ne cache pas être particulièrement inquiet. Malgré sa collection de trophées, malgré son expérience, malgré son forfait aux Européens de la semaine dernière pour s’économiser et malgré son titre par équipes de mercredi, il sait très bien, à 36 ans, qu’il est dans la peau du simple outsider. Thomas Pidcock, le tout frais champion d’Europe de la discipline, est en effet la plus petite cote dans la quête du paletot si désiré.