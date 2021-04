Scolarité en Suisse – Peu d’élèves redoublent au degré primaire L’Office fédéral de la statistique a analysé les trajectoires éducatives de tous les élèves de 4 à 16 ans de l’école obligatoire dans l’ensemble du pays depuis 2012. Il en ressort que seul 1,3% d’entre eux doivent refaire leur année scolaire.

L’OFS a mesuré une petite différence entre les sexes avec un taux de redoublement annuel de 1,5% pour les garçons et de 1,2% pour les filles. KEYSTONE/ELIA BIANCHI

Peu d’élèves redoublent au degré primaire en Suisse. Chaque année, 1,3% des élèves de la 3e à la 8e année refont leur année scolaire, a indiqué jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui constate de grandes disparités régionales.

Pour la première fois, l’OFS a analysé les trajectoires éducatives de tous les élèves de 4 à 16 ans de l’école obligatoire dans l’ensemble de la Suisse depuis 2012 sur la base de données exhaustives et harmonisées.

Il en ressort que seule une petite minorité des élèves (1,3%, soit 1 élève sur 75), ne sont pas promus et redoublent. Si l’on considère l’intégralité de leur parcours de la 3e à la 8e année, 6,7% des élèves redoublent au moins une fois. On mesure une petite différence entre les sexes avec un taux de redoublement annuel de 1,5% pour les garçons et de 1,2% pour les filles.

Des différences plus marquées s’observent en fonction des catégories migratoires. En particulier, 2,8% des élèves étrangers nés à l’étranger et arrivés en Suisse après l’âge de six ans redoublent. Cette proportion est bien supérieure à celle constatée pour les élèves de nationalité suisse et qui sont nés en Suisse (1,1%).

Disparités régionales

Les élèves dont aucun des deux parents n’a achevé une formation post-obligatoire répètent plus souvent leur année scolaire (2,1% de redoublants) que ceux dont au moins l’un des parents dispose d’un titre du degré secondaire II (1,3%). Les enfants dont au moins l’un des parents est diplômé d’une haute école sont ceux qui redoublent le moins (0,7% de redoublants).

Suivant où les élèves habitent, leurs taux de redoublement varient. Alors qu’il n’y a que très peu de différences entre les zones urbaines et rurales, les élèves de Suisse romande répètent leur année scolaire plus souvent (1,8%) que ceux de Suisse alémanique et romanche (1,2%) et que ceux de Suisse italienne (0,9%).

Différences régionales

Cependant, les trois régions linguistiques ne sont pas homogènes et on mesure d’importantes différences suivant les cantons. Aux Grisons, le taux de redoublement est de 0,5%, tandis qu’il atteint 2% dans le canton de Soleure. À Genève, il est de 1,1%, mais il culmine à 2,6% à Neuchâtel.

En plus de ces différences, les taux de redoublement varient fortement entre les communes et entre les écoles de chaque canton. Par exemple, même dans les cantons où les élèves redoublent le plus souvent, on trouve des communes ou des écoles où les redoublements sont bas en comparaison suisse.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.