Vacances sans clusters? Plus de 1100 tests de dépistage du Covid-19 effectués à Villars

Dans le but de permettre aux stations de ski de passer un hiver aussi serein que possible, le gouvernement vaudois y a lancé des tests à grande échelle. À Villars, cette première s’est plutôt bien déroulée, et permet d’apaiser les esprits.