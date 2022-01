Interview d’un expert – Petros Mavroidis: «Le football européen est face à un tournant» L’ancien membre de la chambre d’instruction du Fair-play financier ne cache pas sa préoccupation et s’interroge notamment sur une double casquette que porte l’UEFA. André Boschetti

En 2019, après huit ans de bons et loyaux services, Petros Mavroidis avait choisi de quitter la chambre d’instruction du Fair-play financier. Une douloureuse décision qu’il n’avait pas été le seul à prendre. Valentin Flauraud/vflpix.com

Signe d’un profond malaise, quatre des huit membres de la chambre d’instruction du FFP (Fair-play financier) mis en place par l’UEFA – selon la volonté de Michel Platini en 2010 –, ont quitté sans fracas leur place en 2019.

Parmi eux, Petros Mavroidis, l’un des tous premiers à avoir adhéré au projet, en 2011 déjà. Professeur dans les universités de Columbia (New York), Florence et Neuchâtel, cet authentique passionné de ballon rond ne cache pas sa déception et en explique les raisons. Avant de tirer la sonnette d’alarme sur différents points qu’il considère cruciaux pour le présent et l’avenir du football européen.