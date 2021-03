Ski alpin – Petra Vlhova prend les commandes à Are La Slovaque partira en dernière position dans le portillon de départ de la deuxième manche du slalom (16h30). Mais Shiffrin et Liensberger sont en embuscade. Sport-Center

Petra Vlhova en action, vendredi, en Suède. Getty Images

À moins qu’elle ne parte à la faute ou qu’elle ne sorte du top 5 tout à l’heure (16h30) lors de la deuxième manche du slalom d’Are, Petra Vlhova devrait reprendre, dès ce vendredi, la place de leader du classement général de la Coupe du monde, à Lara Gut-Behrami, absente en Suède, et qui ne possède que 36 points d’avance sur sa dauphine.

Sur la neige salée d’Are, la skieuse slovaque a parfaitement su tirer profit de son dossard numéro 1 en réalisant le meilleur chrono du premier tracé (49’’72), avec 41 centièmes d’avance sur l’Américaine Mikaela Shiffrin et 57 sur l’Autrichienne Katharina Liensberger. Pas de surprise donc en tête avec les trois meilleures de la discipline cet hiver, qui se battent pour le petit globe. Shiffrin compte 45 points de retard sur Vlhova et Liensberger 70.

Juste derrière ce trio, Wendy Holdener, à 68 centièmes de Vlhova, et Michelle Gisin (+1’’15), sont respectivement 4e et 5e, comme au général. Les deux Suissesses devront se surpasser cet après-midi pour décrocher un podium. Après le passage de 26 skieuses, Camille Rast était 18e (+2’’36) et Mélanie Meillard dernière (+4’’07).