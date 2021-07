Des négociations pour son départ entamées – Petkovic plus proche de Bordeaux que de la Suisse Courtisé par les Girondins, le sélectionneur helvétique a demandé à être libéré de son mandat. En place depuis 2014, il souhaite retrouver le terrain au quotidien. L’ASF confirme que des discussions sont en cours. Nicolas Jacquier

Vladimir Petkovic à l’entraînement lors du dernier Euro. KEYSTONE

Vladimir Petkovic n’est pas encore officiellement le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Mais il n’est déjà plus vraiment le sélectionneur de l’équipe de Suisse, qu’il entraînait depuis 2014, après avoir succédé à Ottmar Hitzfeld au terme de la Coupe du monde au Brésil. Dominé par la récente qualification historique obtenue à Bucarest aux dépens de la France en huitième de finale de l’Euro (3-3 ap, 4-3 aux tirs au but), son bilan se révèle remarquable, riche de 42 victoires et 15 nuls pour 21 défaites.

À 57 ans, «Petko» a demandé aux dirigeants helvétiques à être libéré de ses fonctions en dépit d’un contrat le liant à l’ASF jusqu’en décembre 2022 en cas de qualification pour le Mondial au Qatar. Auréolé de son titre de meilleur sélectionneur de l’histoire de la Nati, il n’a plus dirigé de club au quotidien depuis son passage en Serie A, sur le banc de la Lazio Rome entre juin 2012 et décembre 2013.