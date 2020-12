Football – Petkovic peut avoir le sourire Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022, la Suisse retrouvera l’Italie, l’Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie. Un groupe des plus abordables. Claude-Alain Zufferey

Vladimir Petkovic (à dr.) et le gardien Yann Sommer peuvent s’estimer heureux après le tirage au sort des groupes pour la qualification au Mondial 2022 au Qatar. KEYSTONE

Le tirage au sort des groupes pour les qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar s’est déroulé lundi soir à Zurich. L’Italien Daniele de Rossi et le Néerlandais Rafael van der Vaart, qui se sont chargés de procéder à la répartition des équipes, ont eu la main plutôt heureuse pour la Suisse.

Les hommes de Vladimir Petkovic, dans un groupe à cinq, vont affronter l’Italie, l‘Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie.

Trois matches face à l’Italie en 2021

L’équipe de Suisse va donc se retrouver opposée trois fois à l’Italie durant l’année 2020, puisque les deux formations seront déjà adversaires lors du prochain Euro en juin prochain. La dernière rencontre entre les deux voisins s’était soldée par un match nul 1-1. Elle avait eu lieu le 5 juin 2010.

Les trois autres formations en lice dans le groupe C sont largement à la portée de la Nati, puisque l’Irlande du Nord a vécu une Ligue des Nations catastrophique avec zéro victoire à son actif et une relégation en Ligue C. La Bulgarie n’est plus au niveau depuis de nombreuses années et la Lituanie fait office de Petit Poucet de la poule.

Autre point positif, les Suisses n’auront pas à effectuer de longs déplacements, ce qui aura son importance au mois de mars, lorsque les matches se succéderont. Car trois parties seront au programme entre le 24 et le 31 mars.



La composition des dix groupes

Les Pays-Bas devront cravacher

Les Français, sacrés au Mondial 2018 en Russie, ont été relativement épargnés. Ils retrouveront dans leur groupe D l’Ukraine, qu’ils avaient éliminée lors d’un barrage renversant sur la route du Mondial 2014, et la Finlande, qui a créé la surprise en novembre en amical au stade de France (victoire 2-0). La Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan complètent ce groupe.

La Belgique, actuel leader du classement Fifa, a hérité du Pays de Galles, de la République tchèque, du Bélarus et de l’Estonie dans le groupe E

Le Portugal, champion d’Europe 2016, affrontera notamment la Serbie et la République d’Irlande lors de ces éliminatoires, qui ont accouché d’un groupe G très relevé avec les Pays-Bas de Memphis Depay, la Turquie du capitaine Burak Yilmaz, la Norvège du prodige Erling Haaland ou encore la Macédoine du Nord, invitée surprise de l’Euro l’été prochain.

Les dix vainqueurs directement qualifiés

Ces éliminatoires européens doivent attribuer 13 billets qualificatifs pour la Coupe du monde et démarrer dès le mois de mars 2021, avant même la tenue de l’Euro 2020, reporté à l’été 2021 pour cause de crise sanitaire.

Les 10 vainqueurs de groupes seront directement qualifiés pour le Mondial au Qatar. Les 10 dauphins seront reversés en barrages, accompagnés par deux autres équipes issues de la Ligue des nations.