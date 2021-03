Football – Petkovic: «Nous allons vivre une grande année de football» Le sélectionneur de la Suisse évoque le début des éliminatoires du Mondial 2022, soit l’importance de ce Bulgarie-Suisse de jeudi prochain.

Vladimir Petkovic vise la première place du groupe. AFP

Le point de départ dit souvent le chemin qui sera rallié pour rejoindre l’arrivée. Pour l’équipe de Suisse, le coup d’envoi 2021 a lieu à Sofia, jeudi prochain. Ce premier match des éliminatoires pour le Mondial 2022 charrie avec lui bien d’autres perspectives que l’objectif recherché: une victoire face à un adversaire largement à la portée de la Suisse. Ce Bulgarie-Suisse doit lancer l’année, en vue du Mondial bien sûr, mais aussi pour l’Euro 2021 qui pointe déjà son nez, même si on ne sait pas encore comment, ni où.

Trois matches attendent la Suisse en mars: la Bulgarie à Sofia donc, puis la venue de la Lituanie à Saint-Gall (le 28). Cela, c’est en vue du Mondial 2022. Puis il y aura un match amical contre la Finlande (le 31), toujours à Saint-Gall. Petkovic pourra compter sur une sélection presque type. Il ne manque que Schär et Steffen, blessés. Le Tribunal arbitral du sport ayant définitivement validé le succès 3-0 forfait face à l’Ukraine, plus d’ombre au tableau.

«Objectivement, l’Italie est favorite. Mais subjectivement, nous voulons terminer premiers du groupe, évidemment.» Vladimir Petkovic

«Il faut bien commencer dans les qualifications pour le Mondial, dit-il. Cela imprime une dynamique, c’est important. Il y a eu beaucoup de changement en Bulgarie, l’entraîneur, une dizaine de nouveaux joueurs. Mais nous sommes concentrés sur notre jeu. Nous devons toujours progresser. Dans le jeu défensif global, dans l’efficacité offensive. Dans notre groupe, l’Italie est la grande favorite. Mais nous verrons le moment venu. Objectivement, l’Italie est favorite. Mais subjectivement, nous voulons terminer premiers du groupe, évidemment.»

Zakaria de retour

Les retours des Genevois Zakaria et Mbabu, blessés lors des derniers rassemblements de l’automne, redonnent plus de corps au groupe en vue de ces trois matches. «Nous et notre pays allons vivre une grande année de football», assure déjà Vladimir Petkovic. Cela commence la semaine prochaine. Puis il y aura deux matches amicaux avant l’Euro, les deux à Saint-Gall (raison logistique avec le camp de préparation à Bad Ragaz), le 30 mai contre les USA et le 3 juin contre le Liechtenstein.

La sélection suisse Afficher plus Gardiens: Yann Sommer (Mönchengladbach), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven), Jonas Omlin (Montpellier). Défenseurs: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Loris Benito (Girondins de Bordeaux), Eray Cömert (Bâle), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (Zurich), Ricardo Rodriguez (Torino), Silvan Widmer (Bâle). Milieux et attaquants: Breel Embolo (Mönchengladbach), Edimilson Fernandes (Mayence), Remo Freuler (Atalanta), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Haris Seferovic (Benfica), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Francfort), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Mönchengladbach), Steven Zuber (Francfort).

Daniel Visentini