Football – Petkovic: «Mes doutes ont vite été dissipés» La Suisse entre dans la Ligue des Nations jeudi soir en Ukraine (20h45). Son sélectionneur s’est dit «agréablement surpris» par le comportement et la motivation de ses joueurs. Renaud Tschoumy

Vladimir Petkovic: «L’important, c’est de rester positifs. Et nous le sommes.» Keystone

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic s’est dit «agréablement surpris», en direct de Lviv, par la disponibilité et la motivation de ses joueurs. L’équipe de Suisse entre en effet jeudi soir (20h45) dans la nouvelle Ligue des nations. Trois jours avant de recevoir l’Allemagne (dimanche, 20h45 à Bâle), elle se frottera donc à l’Ukraine, à l’extérieur.

«Quand il a été confirmé qu’on jouerait, j’avoue que j’ai eu quelques doutes, a précisé Petkovic. Les joueurs allaient-ils venir? Si oui, dans quel état de forme et quel état d’esprit? Certains avaient joué, d’autres moins, d’autres presque pas. Mais dès le premier jour du rassemblement, lundi, mes doutes se sont vite dissipés. Je le répète, j’ai été très agréablement surpris par leur attitude. Ils sont venus au rassemblement avec plaisir et ont fait preuve d’une motivation rassurante.»

Petkovic poursuivait: «Cette situation n’est facile pour personne, et nous sommes bien obligés de nous adapter à ces mesures, joueurs ou membres du staff. Mais nous ne pouvons nous concentrer que sur les choses que nous pouvons influencer. Inutile de perdre son énergie ailleurs. L’important, c’est de rester positifs. Et nous le sommes.»

L’équipe de Suisse ne s’est entraînée que deux fois cette semaine, avant la séance prévue ce mercredi en fin d’après-midi à Lviv. «Ce n’est pas beaucoup, mais ces deux séances ont été très positives, a souligné le sélectionneur. J’ai vu que l’équipe faisait preuve d’homogénéité et d’une grande détermination. Je suis sûr qu’on verra une équipe de Suisse de qualité jeudi soir. Je la sens en tout cas prête à donner le maximum pour s’imposer, ici en Ukraine.»

«On ne repart pas de zéro, on repart du point où on en était en novembre dernier» Vladimir Petkovic, sélectionneur de l’équipe de Suisse

Comme toutes les autres sélections nationales ou presque, la Suisse n’a plus joué depuis le mois de novembre 2019. Dix mois sans match, n’est-ce pas trop long pour poursuivre sur les mêmes bases? «Vous pensez bien que je me suis posé cette question, a répondu Petkovic. C’était il y a dix jours ou deux semaines. J’avais forcément quelques craintes à ce niveau. Mais dès que j’ai vu mes joueurs à l’entraînement, mes inquiétudes ont disparu. Dix mois sans se voir, c’est long, mais on ne repart pas de zéro. On repart du point où on en était en novembre dernier. J’espère que l’équipe le montrera jeudi soir en match. On a encore 24 heures pour régler les derniers détails et mettre notre stratégie en place. Et puis, je pense que notre adversaire n’est pas mieux loti que nous à ce niveau. Tous, nous en sommes au même stade après cette pause forcée.»

Inutile de préciser que Petkovic aimerait bien que ses joueurs se soient mieux acclimatés à la situation que leurs adversaires ukrainiens.