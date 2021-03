Avant Bulgarie - Suisse, jeudi – Petkovic, des résultats par-delà les critiques La quatrième campagne de Petkovic, pour le Mondial 2022, débute ce jeudi en Bulgarie. Elle peut aussi lancer l’Euro qui suivra. Daniel Visentini

Une quatrième campagne qualificative commence ce jeudi pour Petkovic, à la tête de l’équipe de Suisse. Il a réussi les trois premières. KEYSTONE

Qui est-il, cet homme-là? Bientôt sept ans que Vladimir Petkovic est à la tête de l’équipe de Suisse, sept années de succès: qualifications à l’Euro 2016, au Mondial 2018 et à l’Euro 2020 qui aura finalement lieu en 2021, systématiquement une place en huitièmes de finale. C’est le minimum attendu cet été, donc. Le minimum, c’est aussi de voir la Suisse prendre son billet pour le Mondial 2022, dont les éliminatoires débutent ce jeudi en Bulgarie. Et la question, encore et toujours: qui est «Petko»?

Pas assez Suisse pour certains, pas assez charismatique pour d’autres, ou encore pas assez star tout court: c’est vrai, il n’a pas de passé de joueur, ou si peu, il n’a jamais gagné la Ligue des champions non plus en qualité d’entraîneur, pas comme d’autres… Pourtant, les résultats depuis 2014 sont inattaquables; pourtant, l’adhésion du groupe à ses principes est unanime ou presque; pourtant, les progrès accomplis dans le jeu sont immenses.