Football – Une sélection classique pour Vladimir Petkovic Le sélectionneur national a annoncé la liste de joueurs appelés à affronter successivement la Belgique, l’Espagne et l’Ukraine en ce mois de novembre. R. Ty

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic (bras en l’air) montre la voie à suivre à ses joueurs. KEYSTONE

Le sélectionneur de l’équipe de Suisse Vladimir Petkovic a dévoilé sa liste de 24 joueurs pour les rencontres que son team est appelée à disputer au mois de novembre. En l’occurrence: Belgique – Suisse (amical, mercredi 11 novembre, 20h45 à Louvain), Suisse – Espagne (Ligue des Nations, samedi 14 novembre, 20h45 à Bâle) et Suisse – Ukraine (Ligue des Nations, mardi 17 novembre, 20h45 à Lucerne).

En l’état, après quatre matches disputés sur six, la Suisse occupe la dernière place de son groupe 4, avec 2 petits points. Elle est condamnée à s’imposer contre l’Espagne, puis contre l’Ukraine, pour éviter la relégation dans la League B – à défaut d’espérer une qualification pour le tour final auquel elle avait participé l’an dernier au Portugal.

«Pour terminer cette année particulière, nous avons une nouvelle fois l'occasion de jouer contre trois formations du top niveau, a commenté Vladimir Petkovic. Le match amical contre la Belgique nous donnera la possibilité de tester et d'essayer certaines choses, notamment en vue de notre objectif à long terme qui est l'Euro 2021.»

Et, concernant la Ligue des Nations: «Notre objectif était et reste le maintien en League A. Pour y parvenir, nous devons désormais gagner contre l'Espagne et l'Ukraine. C'est difficile, certes, mais pas impossible. Nous sommes à la fois optimistes et réalistes. Contre les meilleures équipes d'Europe, nous devons être à 120 % pour gagner.»

Peu de changements

Vladimir Petkovic a apporté peu de changements à l'équipe pour les trois matches à venir. Par rapport aux dernières sorties internationales d'octobre, Manuel Akanji, Breel Embolo et Renato Steffen sont de retour dans l'effectif. Au chapitre des gardiens, Gregor Kobel, titulaire au VfB Stuttgart, revient pour la première fois dans le groupe depuis septembre 2018 (c’était en Angleterre). Le Zurichois de 22 ans remplace Jonas Omlin, convalescent après avoir été testé positif à la Covid-19.

La sélection suisse

Gardiens (3): Gregor Kobel (VfB Stuttgart/0 sélection), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven/2), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/57).

Défenseurs (9): Manuel Akanji (Borussia Dortmund/24/0 but), Loris Benito (Bordeaux/9/1), Eray Cömert (Bâle/2/0), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/21/1), Jordan Lotomba (OGC Nice/1/0), Becir Omeragic (FC Zurich/1/0), Ricardo Rodriguez (Torino/76/8), Fabian Schär (Newcastle United/57/8), Silvan Widmer (FC Bâle/12/1).

Milieux de terrain et attaquants (12): Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach/38/4), Edimilson Fernandes (Mayence/17/1), Remo Freuler (Atalanta Bergame/24/2), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb/25/10), Admir Mehmedi (Wolfsbourg/68/9), Haris Seferovic (Benfica Lisbonne/68/19), Xherdan Shaqiri (Liverpool/84/22), Djibril Sow (Eintracht Francfort/11/0), Renato Steffen (Wolfsbourg/11/0), Ruben Vargas (Augsbourg/7/1), Granit Xhaka (Arsenal/87/12), Steven Zuber (Eintracht Francfort/30/6).

De piquet (11): Michel Aebischer (Young Boys/2/0), Albian Ajeti (Celtic Glasgow/10/1), Christian Fassnacht (Young Boys/5/1), Cedric Itten (Glasgow Rangers/4/3), Michael Lang (Borussia Mönchengladbach/31/3), François Moubandje (Alanyaspor/21/0), Dan Ndoye (OGC Nice/0/0), Noah Okafor (RB Salzbourg/1/0), Simon Sohm (Parme/1/0), David Van Ballmoos (Young Boys/0), Andi Zeqiri (Brighton & Hove Albion/0/0).