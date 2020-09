Lettre du jour – Petits salaires Claude Bocquet-Thonney - Courrier des lecteurs

Pascal Frautschi / Archives

Sézenove, 31 août

Le texte sur lequel nous allons nous prononcer propose un salaire minimum unique d’environ 23 fr. 40 de l’heure (taux 2020). Si ce montant est acceptable dans la grande majorité des cas, il en va tout autrement pour une minorité.

Pour certaines branches comme pour certaines entreprises, c’est tout simplement sans rapport avec leur réalité économique.

C’est un fait, il y a des petits salaires à Genève. Mais c’est aussi un fait que le système que nous connaissons, basé sur le dialogue et la négociation entre partenaires sociaux, permet de fixer des rémunérations en cohérence avec ce que les secteurs peuvent offrir et qui sont souvent plus élevées que partout ailleurs!

Cela fonctionne, alors pourquoi tout venir remettre en question avec un salaire artificiel, qui sera trop élevé pour certains et qui présente un risque de baisse ou de stagnation pour ceux qui sont aujourd’hui plus hauts?

Je représente un secteur, l’agriculture, qui pourrait être exempté de cette obligation de salaire minimum étatique. Mais rien n’est garanti car ce sera au conseil de surveillance du Marché de l’Emploi de décider du sort réservé à l’agriculture.

Pour notre branche, le salaire horaire actuel de l’employé est déjà plus de 20% supérieur à celui en vigueur en Valais ou à Zurich. Qu’adviendra-t-il de notre secteur s’il devait appliquer le montant proposé par l’initiative, d’un tiers plus haut que le salaire actuel? On parle de consommation locale, mais avec un tel texte, on fait le jeu de nos concurrents

Aux regards des prix payés pour nos productions et de la situation économique de l’agriculture, le salaire minimum sur lequel nous allons nous prononcer le 27 septembre mettrait gravement en péril nos exploitations!