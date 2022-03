Projet social et gourmand – Petits plats de cuisinières migrantes à savourer chez soi Traiteur et resto virtuel, Nik’s Fudo propose les menus concoctés par des cheffes venues des quatre coins du monde. Croquons donc dans la diversité genevoise! Jérôme Estebe

Safa, cheffe tunisienne, en cuisine. DR

Envie de vous dépayser les papilles? De pimenter vos lunchs? D’épicer vos soupers? Envie de poulet mwamba, de riz jollof, de légumes byriani, de tibbs de bœuf? Ben, il vous suffit de passer commande la veille pour vous faire livrer le lendemain un repas venu de l’autre côté du monde. Un repas lointain certes, quoique bel et bien mitonné à Genève, dans une cuisine professionnelle nichée à Meyrin, des douces mains d’une cheffe immigrante.

Voilà le dessein simple, bon et génial de la plateforme Nik’s Fudo: proposer des plats réalisés par des cuisinières exilées à Genève, dûment formées, encadrées et rétribuées pour leur labeur. Des plats individuels livrés à domicile ou des menus à déguster en groupe lors d’événements sociaux. Une façon de se montrer solidaire en se régalant. Bonnard, non?

La cheffe thaïe Maud à l’ouvrage. DR

Le Nik de l’enseigne, c’est Nikhil Masilamani, l’enthousiaste instigateur du projet qui s’y consacre à «200%». «Ma femme et moi sommes gourmands», annonce-t-il d’emblée. «Elle est Sri Lankaise, moi Indien. On a beaucoup voyagé dans le cadre de nos travaux pour des institutions internationales. On avait envie de venir en aide aux migrants, aux femmes en particulier, souvent isolées à Genève. Quand j’étais au HCR, certaines d’entre elles venaient à la sortie du bâtiment vendre des plats qu’elles avaient cuisinés. Je me suis rendu compte qu’il y avait là un monde culinaire souterrain, inconnu des Genevois. Voilà comment est née l’idée.»

Changement de cap

Dès 2018, Nikhil se lance à corps perdu dans l’aventure. «On a commencé avec quatre ou cinq personnes. Il a fallu mettre les plats au point avec elles. Goûter. Rectifier. Établir des fiches techniques pour fixer les recettes. Tout ça se menait dans des cuisines privées. La logistique était vraiment très compliquée.»

Jusqu’au début de la crise sanitaire, le système roule peu ou prou grâce au service traiteur sollicité pour des cocktails et événements. Et puis, un beau jour de mars 2020, patatras! Un vilain virus s’invite à table. «Il a fallu se rabattre sur l’offre individuelle à domicile. Une autre histoire, une autre organisation.»

La Pakistanaise Naila prépare l’une de ses spécialités. DR

Deux ans «et pleins de changements» plus tard, Nik’s Fudo repart ces jours-ci sur de nouveaux rails. Dès la semaine prochaine, il sera possible de commander en ligne – toujours la veille pour le lendemain – des repas joyeusement exotiques proposés dans le cadre de menus hebdomadaires. À choix: deux entrées (6 fr.), quatre plats carnés ou pas (20 fr.) et deux desserts (6 fr.). On a testé la semaine passé. C’est généreux, parfumé en diable et light. On peut donc aussi planifier un miam collectif sur mesure pour une nouba privée ou une virée au bureau.

Expérience et savoir-faire

Dans la cuisine meyrinoise s’activent la Chinoise Jing Jing, l’Indienne Annapoorna, l’Afghane Sajeda, la Ghanéenne Flo, la Nigérienne BukaBuki, la Kenyane Chiri et quelques autres cordons-bleus encore. «Ce sont des femmes passionnées qui, si elles n’ont pas de diplômes officiels de cuisinière, possèdent des années d’expérience et un authentique savoir-faire.» Nikhil s’occupe de toute l’infrastructure: emplettes, commandes, livraisons. «Elles ont juste à venir avec la patate.»

Pour ces dames, l’expérience se solde vite par un bénéfice en termes de confiance, d’intégration et de reconnaissance. «Souvent, elles se retrouvent en Suisse sans nulle autre compétence professionnelle, et donc vulnérables. La plateforme leur permet de gagner un salaire et de devenir plus indépendantes. Notre travail consiste donc aussi à les mettre en avant, à parler de leur histoire, de leur parcours.»

Petite entrée préparée par la Nigérienne BukaBuki, DR

Tous les plats ne connaissent bien sûr pas le même succès. «La cuisine thaïe ou indienne, évidemment, cela parle à tout le monde. Celle de l’Afrique de l’Ouest, par exemple, reste plus méconnue par ici. Une purée de maïs à l’huile de palme, certes délicieuse, exige de notre part un peu plus d’explications.» Émancipateur et gourmand, Nik’s Fudo est aussi un projet écolo. «Tous nos matériaux d’emballage sont fabriqués à partir de matériaux biodégradables 100% respectueux de l’environnement.» Pas le moindre bout de plastique dans cette histoire-là. Juste de la solidarité, de la passion et mille saveurs d’ailleurs.

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.