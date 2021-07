Euro 2020 – La chronique de Thierry Meury – Petits mais costauds L’humoriste romand loue les présumés petits, tacle les prétendus grands et espère entendre des klaxons dimanche après la finale. Thierry Meury

On est proche de la 80e minute de la demi-finale entre l’Espagne et l’Italie, il y a égalité, 1 à 1, la tension est palpable et on voit sur nos téléviseurs l’entraîneur espagnol, Luis Enrique, se bidonner avec Chiesa, le buteur italien du soir, sur le bord de la touche!

Alors si je vous avais parlé la dernière fois des larmes de Vargas, l’image de cette franche rigolade entre l’entraîneur espagnol et le joueur transalpin vaut aussi, dans un genre évidemment fort différent, son pesant de cacahuètes!

Difficile en effet de mieux nous rappeler que tout ça n’est qu’un jeu et devrait le rester, malgré les passions, les patriotismes ou même les fanatismes parfois. Et en fait de jeu, celui que nous ont offert les 24 équipes de cet Euro fut, de façon générale, assez agréable à regarder. Et même mieux, beaucoup mieux, à partir des matches à élimination directe. Avec, comme «cerises sur le pompon», comme dit mon pote de comptoir Gilbert, des surprises et des retournements de situation.