Livre de cuisine par et pour les enfants - Petits Genevois et grands chefs livrent leurs recettes

«Un jour, maman m’a demandé de l’aider pour faire des muffins. J’ai préparé les ingrédients, j’ai pesé… et j’ai adoré. À partir de là, je n’ai plus jamais arrêté de cuisiner.» C’est Louise qui raconte ça. La dizaine imminente, à croquer avec sa toque rouge sur la tête et son sourire lutin, Louise en profite pour révéler sa version des pâtes à la carbonara. Version sans crème ni lardons de supérette, qui fleure bon l’orthodoxie italienne et donc le bon goût. Agrémentée d’un dessin original de la bambine, la recette se niche page 63 du récent «Interdit au + de 12 ans», nouvelle et délicieuse livraison des éditions genevoises Juste du Goût.