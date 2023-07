L’autre Wimbledon – Petits bonheurs et grand tennis sur la plus belle herbe de Suisse À la Gurzelen, le tennis sur gazon n’est plus un fantasme. C’est une réalité parallèle ouverte à tous les publics. Visite guidée d’un lieu hors du temps et d’un tennis indémodable. Mathieu Aeschmann

Sur les terrains de «Tennis Champagne» à Bienne, le raffinement du tennis sur gazon est accessible au commun des mortels. ROLF NEESER

Comme Wimbledon, le «Tennis Champagne» de la Gurzelen est un monde à part. On y entre en contournant un chapiteau, saluant des jongleurs et quelques footballeurs bedonnants. Au lierre grimpant du Centre Court, les vestiges de l’ancien stade du FC Bienne ont préféré l’usure du temps et les contre-offensives hétéroclites de dame Nature. Ici, point de code couleur, juste un pacte de bonne humeur. Sur les deux seuls terrains en gazon de Suisse ouverts au public, chaque coup de raquette a la même valeur. Celle d’une expérience unique.