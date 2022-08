JEAN-PAUL GUINNARD

En parcourant la facture mensuelle de l’EMS lancéen où réside son père, Béatrice s’est quelque peu irritée: «Ils ont compté 2 francs pour une participation à un loto. Je trouve quand même un peu limite de compter ce genre de frais quand la place pour un résident coûte déjà 7000 francs par mois.» Béatrice assure comprendre qu’il faille compter une somme en plus pour «une sortie au restaurant par exemple, ce qui implique un transport, une logistique et un repas».

Mais dans le cas du loto, «ils ont déjà tout le matériel à disposition, et il n’y a pas de personnel en plus engagé pour l’occasion». Son père en a finalement eu pour son argent, puisqu’il est reparti du loto avec un paquet de biscuits. On ne saura malheureusement pas s’il s’agit de biscuits secs premier prix, ou de superbes cookies moelleux produits localement…

Sandrine, elle, est déçue d’un spa genevois. Ou plus précisément de son offre culinaire allant avec la formule «complicité», soit la deuxième plus chère proposée par le lieu, qui inclut notamment massage en duo de 50 minutes et enveloppement au rhassoul en plus de l’entrée aux bains et hammam pour 330 francs.

«J’ai offert un bon cadeau à mon copain pour nos 10 ans. On pensait qu’on allait trinquer devant un bel apéro, mais on a reçu une petite bouteille de prosecco, soit juste de quoi remplir deux verres, et quelques chips, olives et sauces industrielles vraiment pas terribles. La nourriture ne correspond pas au standing du lieu. Et pour 330 francs, je les trouve vraiment radins. Ils pourraient proposer du pain grillé avec un mélange pour bruschetta de qualité par exemple, et offrir une grande bouteille de prosecco ou au moins deux verres de champagne.»

Et vous, quelles sont les radineries que vous avez observées récemment dans le canton?



