Festival de Cannes – «Petite Nature» pour grande découverte À 10 ans, Johnny ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Il noue un lien particulier avec un jeune enseignant, qui lui ouvre un nouveau monde. Edmée Cuttat

Antoine Reinartz, Aliocha Reinert et Samuel Theis accompagnés de deux invités lors du Festival de Cannes, le 10 juillet. GETTY IMAGES

À voir quelques films honorables sans plus en compétition, on se demande, lors de chaque édition, pourquoi des perles découvertes dans les sections parallèles n’y figurent pas. C’est le cas de «Petite Nature», deuxième long métrage de Samuel Theis, présenté à la Semaine de la critique.

Johnny (Aliocha Reinert), gueule d’ange frêle au look féminin avec ses longs cheveux blonds bouclés a 10 ans et ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM de Forbach, en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale triste et agitée de sa mère, aimante mais trop portée sur la bouteille.