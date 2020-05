Suisse romande – Petite manif d'Extinction Rebellion à Genève La police a dispersé et dénoncé une dizaine d’activistes qui manifestaient en faveur des pistes cyclables mercredi dans la cité de Calvin, devant l’l'Hôtel de Ville.

Les militants portaient des masques et des banderoles. (Image d’illustration) AFP

Une dizaine de militants d'Extinction Rebellion ont manifesté mercredi matin devant l'Hôtel de Ville à Genève. Ils ont lu et remis au Conseil d'Etat une lettre rappelant leurs revendications sur l'urgence climatique. La police est intervenue et a dispersé le groupe.

Les activistes s'étaient réunis peu avant 8h00 pour accueillir les membres du Conseil d'Etat. Portant des masques et des banderoles, ils ont manifesté en faveur des pistes cyclables à Genève. Au bout d'une heure de palabres, la police a mis fin à l'action, a indiqué le porte-parole de la police cantonale Alexandre Brahier.

Les dix manifestants ont été dénoncés pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Ils ont été déclarés en contravention pour non respect des manifestations sur l'espace public et manifestation de plus de cinq personnes. Ils ont quitté les lieux dans le calme.

( ATS )