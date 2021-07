La fête nationale approche – Petite histoire du drapeau suisse Ce billet est signé par un blogueur de la plateforme «Les Blogs» en partenariat avec la «Tribune de Genève». Il n’engage pas la Rédaction. Claude Bonard

Le drapeau suisse flotte par grand vent sur le lac de Genève. Laurent Guiraud/Tamedia

Puisque le 1er août approche, je vous propose cette petite histoire du drapeau suisse ou plus exactement du drapeau fédéral, sachant toutefois que le port de la croix blanche sur un pourpoint remonte à la bataille de Laupen opposant Berne à une coalition de seigneurs en 1339. Pour se distinguer de leurs adversaires, et c’était une coutume fréquente à l’époque, les combattants bernois avaient cousu pour signe de ralliement une croix blanche sur leur vêtement. Ce n’est donc pas un drapeau puisque chaque canton avec sa propre bannière et les alliés des Suisses également.

En campagne, depuis l’ordonnance fédérale de 1817, les troupes cantonales arboraient en service fédéral, un brassard à croix suisse. L’histoire du drapeau fédéral est intéressante à plus d’un titre. Les historiens ne sont pas tous d’accord entre eux s’agissant de la date de la création de notre drapeau tel qu’il est aujourd’hui. Toutefois, la plupart en attribuent la paternité au général Guillaume-Henri Dufour qui s’exprime ainsi dans ses mémoires: «Je me suis engagé à fond en faveur de l’adoption du drapeau fédéral pour toute l’armée et je ne l’ai obtenue qu’après dix ans d’efforts.»

Hommage à Guillaume-Henri Dufour

À de nombreuses reprises, dès 1831 Dufour défendit l’idée d’un emblème unique pour les troupes d’une armée qui n’était pas encore fédérale. Il faudra du temps. C’est en vertu de la Constitution de 1848 et surtout de la "loi fédérale sur l’habillement, l’armement et l’équipement de l’armée" du 27 août 1851 en son article 62 que l’idée du drapeau devient réalité. D’autres sources qui décrivent l’histoire du drapeau à croix fédérale ne mentionnent pas du tout Dufour. On lit par exemple que la création du drapeau suisse est l’œuvre en 1800 du futur général Franz von Bachmann né à Näfels en 1740. L’ancien archiviste de la Confédération Léon Kern dans son ouvrage publié en 1948 ne mentionne pas Dufour, pas plus que l’historien Robert Mader en 1942, ni d’ailleurs le capitaine de Vallière dans son ouvrage "Honneur et fidélité".

L’article le plus récent consacré à l’histoire de la croix fédérale et du drapeau suisse est celui publié dans le Dictionnaire Historique de la Suisse, qui rappelle l’engagement de Dufour en faveur de la création du drapeau tel que nous le connaissons aujourd’hui. Un hommage bien mérité. Claude Bonard

Lire: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10104.php

Lire: Mühlemann Louis: Armoiries et drapeaux de la Suisse - recueil officiel des armoiries et drapeaux pour les 700 ans de la Confédération, Éditions Bühler AG, CH--Lengnau, 1991

