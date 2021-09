Plein air artistique – Petite Amal, la marionnette géante, met tout Genève à ses pieds Le périple européen du projet The Walk, montrant une jeune réfugiée sur les routes de l’exil, faisait escale dans notre ville ce mardi après-midi. Énorme engouement. Reportage. Thierry Mertenat

Du jamais-vu sur la place des Nations qui, pourtant, a déjà tout vu en matière de rassemblement. Ce mardi, sous un soleil amical, c’est la jeunesse des participants qui frappe. Moyenne d’âge, 10 ans, à peine plus. Les enfants réunis parlent toutes les langues, et même le suisse allemand. Ils sont présents pour accueillir leur presque contemporaine, une petite réfugiée syrienne qui, dans six semaines, fêtera son anniversaire de 10 ans, à Manchester en Angleterre, point d’arrivée de son périple de 8000 kilomètres à travers l’Europe.

Artistique, humanitaire et fraternel, le périple, sous l’égide du projet international The Walk (La Marche), soit une escorte itinérante d’une trentaine de personnes, traversant sans relâche depuis juillet mers, montagnes et frontières. Difficile de perdre de vue celle qui imprime le rythme du voyage, rayonne et diffuse une incroyable énergie. Amal, c’est son nom, est une marionnette géante de 3,5 mètres de haut. Elle a été réalisée à partir de canne moulée et de fibre de carbone.