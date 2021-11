Revendications écologistes – Petite action climatique devant le siège du DIP Une délégation de la Grève du climat a remis une lettre destinée à la conseillère d’État chargée de l’Instruction publique et a animé la rue quelques minutes. Marianne Grosjean

Une délégation de la Grève du climat est venue manifester son mécontentement suite à une lettre envoyée par le DIP , en septembre , aux élèves du canton. LAURENT GUIRAUD

Une poignée d’élèves du secondaire – toutes des filles – et quelques enseignants. En tout, une petite vingtaine de personnes pour scander «la maison brûle, mais le DIP dit: «Tout va bien, restez assis à l’école» devant les portes du Département de l’instruction publique (DIP), ce mercredi après-midi. Cette délégation de la Grève du climat est venue manifester son mécontentement suite à une lettre envoyée par le DIP, en septembre, aux élèves du canton. La missive précisait qu’aucune absence pour cause de grève du climat ne serait tolérée et que les sanctions habituelles s’appliqueraient aux élèves manquant des cours sans mot d’excuse.

Fâchés, les militants ont voulu remettre une lettre à la conseillère d’État chargée du DIP, Anne Emery-Torracinta. C’est son porte-parole qui est descendu recevoir la missive, entre élèves brandissant des pancartes et quelques policiers appelés sur place.

Revendications

Concrètement, qu’espèrent les manifestants? Lucia, élève de 4e année au Collège Voltaire, demande «que le DIP autorise à nouveau les élèves à faire grève le vendredi lors des manifestations nationales, et qu’il n’y ait pas d’évaluations ces jours-là». Elle regrette aussi la tenue d’ateliers, interdits depuis la pandémie. «À Voltaire, on invitait des conférenciers pour des débats et on organisait un troc d’habits de seconde main.»

Ces ateliers, justement, ont été qualifiés «d’organisés à la va-vite» dans le courrier du DIP, qui précisait leur préférer les journées décloisonnées qu’il a mises sur pied. Ce qualificatif passe mal. «J’attends du DIP qu’il nous encourage à faire mieux plutôt que de nous dénigrer», soutient Élodie, élève en 1re année du Collège de Saussure.

Abo Bilan trois ans après Où en sont les jeunes de la Grève du climat? Démocratie participative Qui veut s’engager au Conseil de la jeunesse? Valentine Fueter, enseignante de droit et de civisme à l’ECG Ella-Maillart, espère que «le DIP propose un espace de réflexion réunissant élèves, parents, DIP, enseignants et des personnes externes», afin de «changer l’enseignement, les sujets mais aussi la manière de les traiter» pour inclure la problématique du climat. Pierre-Antoine Preti, porte-parole du DIP venu récupérer la lettre, rappelle aux élèves qu’«une réunion a eu lieu en octobre dernier avec des élèves représentant la Grève du climat» et que «la conseillère d’État a toujours reçu les grévistes depuis le début des manifestations». Il ajoute à notre intention: «On entend ces revendications, on les reçoit, mais la demande d’une tolérance générale pour toutes les grèves ne peut pas être appliquée.» Enfin, un «Conseil de la jeunesse» est en passe d’être constitué, ayant pour but de «porter la voix de la jeunesse au sein des institutions politiques et administratives du canton».

