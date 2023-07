Course au long cours – Petit Tabac, la belle histoire des 5 Jours Victoire finale du duo Reinhardt-Brunet qui s’est retrouvé spécialement pour l’occasion, 26 ans après une 2e place! Grégoire Surdez

Franck Reinhardt et Julien Brunet se sont retrouvés pour le meilleur. Yves Ryncki

On ne le répète jamais assez, mais les 5 jours du Léman, c’est bien plus qu’une régate exigeante. C’est surtout une aventure humaine très forte. Un partage entre deux navigateurs, coincés pendant 5 jours sur leur Surprise. Un concentré d’émotions démultiplié par la fatigue et la tension. Alors, quand au bout du suspense, la victoire vient récompenser les efforts, l’histoire est encore plus belle.

L’édition 2023, la 31e, de la plus longue des régates lémaniques, a souri à un duo d’amis qui ne s’était plus vu depuis un bon moment. Julien Brunet et Franck Reinhardt se sont retrouvés comme si de rien n’était. Exilé au Québec depuis plusieurs années, Julien a eu des envies de retour au pays, du côté de Lutry, cet été. Mais que faire lors d’un séjour au bord du Léman? «Il m’a appelé et m’a dit qu’il venait ici, raconte, Franck. Et si on refaisait les 5 jours?»

Une jolie revanche

Bingo. Plus d’un quart de siècle après une 1re participation ensemble, les deux lascars ont remis le couvert. «Nous avions terminé deuxièmes se souvient Julien. C’est joli de prendre une revanche 26 ans après!» Les compères se connaissent depuis qu’ils ont 15 ans. Ils ont été compagnons de voile pendant des années. 420, 470, Mini, Tour de France à la voile. De vrais navigateurs amateurs mais totalement éclairés. Il fallait bien toutes ces années d’expérience pour gagner une édition très complexe, marquée par des conditions météo très complexes et instables, assortie de quelques orages mémorables.

La voile, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas. Après 5 jours et 5 nuits, «Petit Tabac» a écrit une belle page de l’histoire des 5 Jours en coupant la ligne devant une belle meute de poursuivants après avoir couvert la distance de 954,8 kilomètres. Ils étaient pourtant encore 6, vendredi matin, à pouvoir encore prétendre à la victoire et à se battre comme des chiffonniers sur le parcours raccourci de St-Prex et les parcours banane. Petit Tabac, «SOS OXYGENE» (Sistek-Becquemie) et «Malice» (Lanz-Lepère) grimpent sur le podium. Un honneur qui a échappé de très peu à «KORTELDESIGN» (Leboucher-Cortella) – qui avait pourtant mené pendant très longtemps –, «TCHEÛSTÉKIP» (Bovey-Wagen) et «…moi non plus» (Biedermann-Kausche).

Les femmes au rendez-vous

Pour leur première participation, les Grand Surprise ont offert eux aussi une belle bagarre. C’est sans… surprise, le duo Borter-Perret-Gentil sur «Savoy Verre-Little Nemo « qui s’impose en étant le seul à franchir la barre des 1000 kilomètres parcourus (1029.2).

À noter enfin, que les quatre équipages féminins engagés ont tous été classés. Thaïs Armagnat Charlotte Frei terminent à une très belle 11e place. De quoi susciter encore plus de vocations ces prochaines années et écrire d’autres belles histoires.

Grégoire Surdez est journaliste à Sport-Center depuis 2019. Après un stage en candidat libre de 2002 à 2004 au sein de la rubrique des sports de 24 heures, il y travaille 5 ans. En 2009, il rejoint la Tribune de Genève et se spécialise dans le suivi du ski alpin, de la voile et du hockey sur glace. En 2020, il est co-auteur du livre «Suisses en Mer» (éditons Favre). Plus d'infos

