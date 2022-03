La Genève féministe – Petit lexique féministe Vocabulaire «militant» ou académique, quels sont les mots utiles pour penser les inégalités femmes-hommes? Alice Randegger

Pancarte créée pour la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2020 à Genève. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Cisgenre Qui se sent en accord avec son sexe.

Transgenre Dont le genre est opposé au sexe de naissance.

Non-binaire Qui ne réfléchit pas en termes d’opposition, mais voit une continuité entre le féminin et le masculin. Les personnes non-binaires s’inscrivent dans ce spectre ou refusent de s’y référer (on dit aussi agenre).

Hétérosexuel Attiré par des personnes du sexe opposé.

Homosexuel Attiré par des personnes du même sexe.

Bisexuel Attiré par des personnes des deux genres.

Asexuel Qui ne ressent pas d’attirance physique.

LGBTIQ+ Acronyme de Gay, Lesbienne, Bisexuel, Transgenre, Intersexe et Queer. Le «+» représente les autres identités minoritaires.

Queer «Bizarre» en anglais. Depuis les années 1980, qui s’oppose et dévie des systèmes hétéro- et cisnormatifs. Auparavant, insulte visant les hommes homosexuels.

Système de domination Ensemble de faits et gestes transmis consciemment et inconsciemment par la culture et donnant plus de pouvoir à certains groupes de personnes (les dominants) plutôt qu’à d’autres (les dominés).

Patriarcat Système de domination dans lequel l’homme blanc cisgenre et hétérosexuel est considéré comme la norme, au détriment des autres.

Privilèges Tout ce que les dominants trouvent normal et auquel les dominés n’ont pas accès.

Déconstruction L’analyse et la remise en question d’un système de domination – par exemple le patriarcat.

Mixité choisie/non-mixité Outil qui permet à des personnes concernées de se regrouper entre elles afin d’échanger sans que leur expérience ne soit remise en question par des personnes qui ne sont pas touchées par les mêmes problématiques.

Personne concernée Qui est directement touchée par le sujet.

Allié Qui n’est pas concerné mais soutient les personnes qui le sont et leurs revendications.

Intersectionnalité Prise en compte de tous les systèmes de domination, sans les hiérarchiser, et en s’intéressant aux croisements de différentes oppressions (racisme, sexisme, homophobie, classisme, etc.) à l’échelle des individus. Permet de dépasser les stéréotypes.

Woke «Éveillé» en français. Utilisé dès 1896 par les Afroaméricains, appelés à prendre conscience du racisme et de leur oppression, à s’éveiller politiquement. Repris par les opposants au mouvement Black Lives Matter dès 2016 aux États-Unis. Arrivé en Europe en 2021, dévoyé par l’extrême droite française.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.