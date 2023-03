Élections genevoises 2023 – Petit guide pratique pour faire entendre votre voix Entre le Grand Conseil et le Conseil d’État, chaque citoyen genevois peut choisir 107 personnes parmi 713. Comment procéder? Alice Randegger Emilien Ghidoni

Le 2 avril, Genève élira son Grand Conseil. Ce sera également le premier tour pour le Conseil d’État; le second est agendé au 30 avril. Mais de quoi s’agit-il exactement?

Pour commencer, rappelons que la séparation des pouvoirs est l’un des principes fondamentaux de la Confédération. Il y en a trois: le pouvoir législatif, qui écrit les lois, le pouvoir exécutif, qui les met en œuvre, et le pouvoir judiciaire, qui veille à leur application. Garder ces trois instances autonomes permet d’éviter les dictatures: aucun citoyen ne peut à la fois édicter une loi, la faire appliquer et sanctionner tous ceux qui ne s’y plient pas.

Voter, ce privilège

Il faut aussi savoir que le Grand Conseil actuel n’a été élu que par 18,53% de la population du canton. Cette dernière s’élevait en 2021 à 511’921 individus, dont 416’322 majeurs. En retranchant les adultes étrangers, seuls 244’691 peuvent voter au niveau cantonal, ce qui ne correspond déjà plus qu’à 47,8% de la population. Les adultes en incapacité durable de discernement, sous curatelle totale ou sous mandat pour cause d’inaptitude ne peuvent pas non plus voter, mais ni la Chancellerie ni l’OCSTAT n’ont pu nous communiquer leur nombre.

Il y a cinq ans, lors des dernières élections, le taux de participation était de 38,77%. Pierre Maudet, élu à la majorité absolue au premier tour avec 50’180 voix, ne représentait donc que 10% de la population cantonale (501’180 individus fin 2018).

Pourtant, la Suisse est l’une des démocraties les plus participatives au monde, notamment car elle est semi-directe. Pas besoin de s’annoncer pour devenir électeur, le registre est mis à jour d’office. Les bulletins de vote sont envoyés directement à domicile accompagnés d’une brochure présentant les objets des votations de façon neutre, suffisamment à l’avance pour que chacun puisse se forger son opinion. Nul besoin d’affranchir l’enveloppe de retour, ni même de se procurer une nouvelle enveloppe. Et si on a oublié de poster son bulletin, des bureaux de vote sont ouverts le dimanche matin, jour des résultats, dans tous les quartiers, pour que l’on puisse le glisser dans l’urne.

Le Conseil d’État

Chaque année, lors de la Semaine de la démocratie, il est possible de visiter la salle où se réunit le Conseil d'État.

À Genève, le pouvoir exécutif s’appelle le Conseil d’État; c’est notre gouvernement. Il est composé de sept membres élus tous les cinq ans, chacun à la tête d’un département. Comme tous les cinq ans, ces dicastères seront redistribués entre les magistrats élus.

Les sept départements Afficher plus Le Département de l’instruction publique (DIP) s’occupe de l’enseignement, du primaire à l’Université et de plusieurs établissements spécialisés. L’un d’entre eux a défrayé la chronique lors de l’affaire de Mancy. Le Département de la santé publique et de la sécurité (DSPS) gère notamment la police et coordonne la politique de santé du canton. Il a été fortement exposé lors de la pandémie de Covid-19. Le Département des infrastructures (DI) est chargé d’entretenir les routes et voies de communication genevoises. Il doit par exemple arbitrer entre les partisans de la voiture et ceux de la mobilité douce. Le Département du territoire (DT) gère l’aménagement du canton. Il est à la manœuvre lors de la création de nouveaux quartiers, ce qui crée parfois des tensions. Le Département de la cohésion sociale (DCS), lui, verse les diverses aides sociales, œuvre pour l’intégration et la protection des citoyens et coordonne la politique culturelle et sportive. Le Département des finances est le moteur faisant tourner toute cette machine étatique. Il alloue les ressources financières aux autres départements et gère le personnel du Canton. Finalement, le Département de l’économie et de l’emploi (DEE) a pour mission de stimuler l’activité économique de Genève et de lutter contre le chômage.

L’élection du Conseil d’État se déroule en deux tours. Lors du premier, qui aura lieu le 2 avril, les Genevois auront 7 voix à répartir entre 23 candidats. Si l’un d’entre eux obtient plus de la moitié des votes, il est élu d’office. Ce cas de figure est rare, et d’ordinaire les candidats se départagent lors du second tour. Lors de celui-ci, les 7 personnes ayant récolté le plus de voix sont élues.

La dernière législature a été particulièrement mouvementée. Pierre Maudet, élu dès le premier tour avec 51% des voix, a démissionné de ses fonctions en octobre 2020. Pour le remplacer, une élection partielle a été organisée. C’est Fabienne Fischer (Verts) qui a été élue, renversant la majorité au sein du gouvernement, passé à gauche en avril 2021.

La droite compte sur cette élection pour reprendre la majorité à l’alliance rose-verte. Mais elle part divisée: la coalition historique entre Le Centre et le PLR n’a pas été reconduite. En face, le Parti socialiste et les Verts font, eux, front commun.

Cerise sur le gâteau: Pierre Maudet, après avoir été éjecté du Conseil d’État, tente un grand retour avec son parti «Libertés et justice sociale». S’il est élu, ses anciens collègues sauront-ils travailler en bonne entente avec lui? En 2020, ils lui avaient retiré son dicastère, rompant avec la sacro-sainte collégialité helvétique.

Le Grand Conseil

La salle du Grand Conseil a été entièrement rénovée et inaugurée en janvier 2022.

Le Grand Conseil est le parlement cantonal. Constitué de 100 personnes, il s’agit du pouvoir législatif: on y écrit, soumet, modifie et vote les lois qui sont ensuite appliquées au niveau cantonal. 690 personnes réparties sur 12 listes se présentent cette année. Chaque liste correspond à un parti ou une coalition.

Cette élection se fait en un seul tour. Chaque citoyen a 100 voix à disposition, qu’il peut répartir de trois façons. Premièrement, il est possible de voter pour une liste: il suffit de la détacher de la brochure et de la glisser dans son enveloppe de vote. Cela donne 100 voix à la liste choisie, même s’il n’y a pas 100 candidats inscrits dessus.

Deuxième option: le panachage. Il s’agit là aussi de sélectionner une liste, mais en la modifiant à sa convenance: en ajoutant le nom de candidats qui n’y figurent pas et/ou en barrant ceux de personnes qui nous convainquent moins. Cela octroie 100 voix au parti choisi moins le nombre de candidats ajoutés.

Troisièmement, composer sa propre liste. À la fin de la brochure, il y a une page vierge où l’on peut inscrire le nom des candidats de son choix. Si l’on n’y écrit pas 100 noms, pour éviter de perdre des voix, il faut lui donner le numéro d’une liste existante. Le parti choisi obtient ainsi les voix non attribuées nommément.

Pour siéger au Grand Conseil, un parti doit obtenir le quorum, soit 7% des voix. S’il ne l’obtient pas, tous les votes en sa faveur sont perdus. Les cent sièges du parlement sont alors attribués au prorata entre les partis qui obtiennent le quorum. Pour l’extrême gauche par exemple, la tâche sera délicate. L’alliance qui leur avait permis d’atteindre 7,83% en 2018 a volé en éclats. Deux partis se font la guerre et il leur sera difficile de sauver leurs sièges.

D’ailleurs, ils ne sont pas les seuls à risquer de ne pas pouvoir atteindre ces fameux 7%. Pour cette élection, 12 listes ont été déposées. Les voix de droite risquent d’être éclatées: pas moins de 8 listes se revendiquent du camp bourgeois.

Quelques idées pour voter sans heurt

Élire 107 personnes – surtout quand on ne suit pas activement l’actualité et que la plupart des noms nous sont inconnus – peut sembler insurmontable. Mais il existe des outils simples et pratiques, comme smartvote.ch, une application gérée par l’association sans but lucratif et politiquement neutre Politools. Cette plateforme propose des listes de questions sur de grands thèmes sociétaux, classées par canton et par objet de votation.

Actuellement, il y a donc une série pour l’élection au Grand Conseil, une seconde pour celle du Conseil d’État. En comparant les réponses de l’utilisateur avec celles des candidats en lice, smartvote établit des classements personnalisés, liste les personnes qui se présentent par ordre d’affinités politiques avec son utilisateur.

Cependant, même en choisissant la version «rapide» du questionnaire, il faut se positionner sur une trentaine de sujets très divers. Les questions sont posées de façon simple, mais pour se lancer, le faire en même temps que des amis par exemple, a ses avantages. À plusieurs, il est possible d’échanger sur les sujets, de poser ses questions et de s’assurer de bien comprendre les tenants et aboutissants des objets – voire d’en débattre et de faire avancer ses idées. Le faire accompagné d’une personne politisée et pédagogue simplifie aussi la tâche.

Et pour finir, afin de vérifier que vous avez bien tout compris, participez à notre quiz:

Alice Randegger est journaliste rattachée à la cellule numérique de Tamedia depuis 2021. Elle a auparavant couvert l'actualité culturelle genevoise pour EPIC magazine et Radio Vostok et suivi un cursus en Lettres à l'Université de Genève. Plus d'infos Emilien Ghidoni est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis août 2022. Il couvre en particulier la commune de Vernier. Il est titulaire d'un Master en journalisme et d'un Bachelor en relations internationales. Plus d'infos @emilien_ghidoni

