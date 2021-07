Pépite des réseaux sociaux (1/8) – Petit-Goupil, aquarelle et humour sur Instagram Cet été, nous vous proposons chaque semaine un compte genevois à découvrir. Alice Randegger

Béatrice Herzig, l’illustratrice genevoise qui est derrière le compte Instagram Petit-Goupil. LAURENT GUIRAUD

Cheveux châtains et grand sourire, Béatrice Herzig ressemble effectivement à Petit-Goupil, son double dessiné. L’illustratrice et auteure de bandes dessinées genevoise, entourée de son chat et de ses plantes, tient un compte Instagram depuis six ans. On y trouve des strips (de courtes bandes dessinées) autobiographiques, drôles et légères, ainsi que des illustrations plus fouillées, à l’aquarelle, mélangeant folklores nippon et européen.

C’est en 2016, lors d’un voyage au Japon, que Béatrice Herzig commence à publier régulièrement des croquis de ses aventures sur Instagram. Venue du blog, biberonnée durant son adolescence à Boulet et blogspot, se mettre en scène lui semble aller de soi. Sans scanner, le format du réseau social est le plus pratique: «Il me suffisait de prendre mes dessins en photo pour les poster. C’était encore très basique à l’époque.»