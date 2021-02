Football – Peter Zeidler: «L’avantage, à Saint-Gall, c’est qu’on reste calme» Les Brodeurs, qui rendent visite à Servette ce soir, sont très loin de leur forme de la saison passée. Mais leur coach, philosophe, ne panique pas. Simon Meier

Peter Zeidler sait à quel point les départs de Demirovic, d’Itten et de Hefti ont pénalisé son équipe. Mais l’Allemand ne veut pas s’appesantir. KEYSTONE/Anthony Anex

Pour Servette comme pour Saint-Gall, qui jouent des coudes au classement de Super League, le match de mercredi à la Praille (18 h 15) ressemble autant à un tremplin qu’à un toboggan. Une victoire et tout le monde aura envie de parler d’Europe; une défaite et il faudra jeter un œil prudent dans le rétroviseur. Ainsi va le yo-yo émotionnel dans un championnat très serré – excepté YB. Peter Zeidler connaît bien le mécanisme, lui qui nageait en pleine euphorie voici un an, à la tête de Brodeurs candidats au titre, et qui campe aujourd’hui sur une série de trois défaites. Avant le rendez-vous du Stade de Genève, le technicien allemand tient pourtant à distiller un discours qui lui ressemble: positif.