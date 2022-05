Finale de la Coupe – Peter Zeidler et Saint-Gall veulent surfer sur la vague verte Battu l’an dernier en finale, le coach saint-gallois touche au but. Il raconte l’incroyable mobilisation de tout un canton avant d’affronter Lugano. Nicolas Jacquier

Peter Zeidler et ses joueurs, après la qualification pour la finale, le 21 avril dernier à Yverdon. KEYSTONE

Saint-Gall n’a plus soulevé la Coupe de Suisse depuis plus d’un demi-siècle (2-0 contre Bellinzone en 1969, avec Albert Sing sur le banc et Jean-Paul Biaggi au but). Et voilà que l’occasion se présente de nouveau pour lui d’ajouter une ligne à son palmarès. Dimanche à Berne sur le coup de 14 h, il y aura en face ce FC Lugano déroutant dont l’ultime titre de gloire remonte à 1993 (4-1 contre Grasshopper).