Kim plus heureuse que jamais – Pete Davidson est-il le futur de Kim K? La star de la télé-réalité, 48 ans, s’est amourachée du clown triste de Hollywood. À 28 ans, ce bad boy aux multiples conquêtes la fait rire. En face, fou de jalousie, Kanye West, génie du rap et ex-mari plaqué, part à sa reconquête. Anne-Catherine Renaud

Lors de son passage remarqué au «Saturday Night Live» le 9 octobre, à New York, Kim Kardashian portait cette combinaison «pink», signée Balenciaga. Elle renonce aux décolletés échancrés pour des tenues ultramoulantes et manteau XXL. DR : Balenciaga

Échanger un bipolaire contre un borderline, ce n’est pas très malin et pourtant Kim Kardashian, femme d’affaires affûtée, l’a fait. En instance de divorce d’avec le rappeur psychologiquement perturbé Kanye West, 44 ans, depuis février dernier – elle n’attend plus qu’un juge daigne signer les papiers – Kim aurait craqué pour un toy boy, Pete Davidson, insatiable coureur de jupons, fan de stand-up, mais atteint de trouble de la personnalité depuis que son père, pompier new-yorkais, est mort dans l’effondrement du World Trade Center en 2001. Effroyable traumatisme pour ce garçon de 28 ans de 1,92 m, au sourire figé comme celui du Joker, qui redouble de gags incertains sur sa vie privée dans le «Saturday Night Live», show iconique de la chaîne NBC. Derrière son look de gros dur tatoué aux cheveux peroxydés, il cache bien ses blessures.