Perturbations de trafic – Un accident bloque le tunnel de Carouge Deux véhicules ont froissé des tôles. Rien de grave, mais le tunnel est bloqué et la ville avec. Marc Bretton

La route du val d’Arve, côté Bureau des Auto vers 15 h. DR

La malédiction du tunnel de Carouge a encore frappé. À 13 h 15, deux véhicules roulant en sens inverse se croisent à la sortie du tunnel côté Bureau des Autos. Que s’est-il passé? Une enquête est en cours pour le déterminer. «Deux automobiles se sont heurtées de front», explique Aline Dard, porte-parole de la police genevoise. La circulation a été interrompue. Trois personnes ont été blessées, apparemment sans gravité et ont été examinées sur place.

Depuis, on attend l’évacuation des véhicules et la réouverture des lieux. En attendant, en ville de Carouge, c’est le chaos. Les voitures venant de la route du Val d’Arve sont détournées vers la rue de la Fontenette. Celles arrivant de la route de Saint-Julien repartent comme elles peuvent. Comme une contrariété n’arrive jamais seule, le boulevard des Promenades est en réfection: il ne reste plus qu’une piste.

Rue Joseph-Girard. Bloqué au tunnel, le trafic se reporte où il peut. DR

Les accidents à l’issue du tunnel de Carouge sont relativement courants. En mars 2022, la fuite d’un mineur et l’accident survenu ensuite, avaient provoqué l’arrêt du trafic. Un feu a pourtant été posé à l’entrée du tunnel côté Arve, mais cela ne semble pas régler tous les problèmes. Ce jeudi, la circulation devrait être rétablie en fin d’après-midi.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

