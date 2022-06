Circulation à Genève – Perturbations «d’ampleur» annoncées ce mardi La Grève féministe et la rencontre ministérielle de l’OMC entraînent de nombreuses restrictions dans les secteurs de la place Neuve, des Nations et du Jardin botanique. Aurélie Toninato

La Grève féministe devrait fortement impacter la circulation au centre-ville ce mardi 14 juin. FRANK MENTHA / Archives

Les TPG annoncent des «perturbations d’ampleur» pour ce mardi 14 juin. En cause: la tenue de plusieurs événements en simultané. Tout d’abord, la Grève féministe, qui aura des impacts sur la circulation dès 17h30 dans le secteur de la place Neuve et dès 18h dans le centre-ville et sur la rive droite, indique la police genevoise. «Il est cependant possible, en fonction du volume des personnes présentes au lieu de rassemblement, que la police doive fermer la place Neuve prématurément.»

Plusieurs axes seront fortement perturbés et/ou interdits à la circulation. Sur la rive gauche: place Neuve, boulevard Georges-Favon, rue Harry-Marc, rue Jean-François-Bartholoni, rue du Conseil-Général, rue de la Croix-Rouge, rampe de la Treille, boulevard du Théâtre, rue François-Diday, rue de la Corraterie, les Rues-Basses, rue d’Italie, rue Ferdinand-Hodler, cours de Rive, rue du Rhône, quai du Général-Guisan, pont du Mont-Blanc.

Sur la rive droite: rue et quai du Mont-Blanc, quai Wilson, rue des Alpes, rue de Chantepoulet, place Lise-Girardin, place et rue de Cornavin, rue des Terreaux-du-Temple, pont de l’Île.

L’accès au parking du Mont-Blanc restera autorisé selon l’avancée du cortège. La circulation des transports publics sera fortement entravée durant la manifestation, des détournements de lignes sont prévus.

À cela s’ajoutent des perturbations sur le réseau TPG dans les secteurs de l’OMC et de Varembé, dues à la 12e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui a lieu jusqu’au mercredi 15 juin. Les lignes 1, 11, 20, 22, 25 et F subiront des déviations et des déplacements d’arrêt provisoires. Les TPG invitent leurs clients à prévoir des temps de parcours plus longs, à favoriser le Léman Express et à consulter leur info trafic, l’application tpgPreview ou leur site internet .

