Pascale Burnier est rédactrice en chef adjointe de «24 heures» depuis novembre 2017. Spécialiste du monde judiciaire et de l’enquête, elle participe en 2013 à un cours sur l’investigation de l’Université de Columbia à New York. Deuxième du Swiss Press Award en 2015, elle remporte le Swiss Press local en 2018 pour son enquête sur Unia et la fraude à la Caisse de chômage vaudoise. En 2017, elle obtient le Prix des médias de la Fédération suisse des avocats (FSA) pour sa couverture de l’affaire Claude Dubois. Elle participe à l’enquête des «Panama Papers» en 2016. Elle reçoit le prix média de la Fondation Eben-Hézer en 2014. Licenciée en Lettres de l’Université de Fribourg, Pascale Burnier a commencé sa carrière comme stagiaire journaliste au «Journal de Morges» en 2007. Elle rejoint le quotidien «24 heures» en 2009.