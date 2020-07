Turquie – Perpétuité pour les auteurs d’un attentat à Istanbul en 2016 Deux femmes et un homme ont écopé d’une peine de prison à vie lundi pour une attaque meurtrière contre un véhicule de police à Istanbul en 2016.

Un tribunal turc a condamné lundi deux hommes et une femme à la prison à perpétuité pour un attentat commis en 2016 à Istanbul, qui avait fait douze morts, a rapporté l’agence de presse officielle Anadolu. L’attaque avait été perpétrée contre un véhicule de police au cœur de la ville.

Six des victimes étaient des policiers, les six autres des civils. Deux des accusés ont été reconnus coupables de «violation de la constitution» et de «meurtre avec préméditation». Ils ont écopé de la prison à vie, peine à laquelle s’ajoutent 893 ans d’emprisonnement.

La troisième a été reconnue coupable de «meurtre avec préméditation». Elle a également été condamnée à la perpétuité, peine assortie de 893 ans d’emprisonnement. Quatre autres suspects ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Les «faucons pour la liberté du Kurdistan» (TAK), né d’une scission du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), avaient revendiqué l’attentat. Le PKK, en rébellion contre l’État turc depuis 1984, est considéré comme un groupe «terroriste» par Ankara et ses alliés occidentaux.

( ATS )