Les défis de l’été (4/8) – Percer le mystère TikTok Cette semaine, notre journaliste tente de comprendre TikTok, le réseau social préféré des jeunes. Cécile Denayrouse

La découverte du défi. DR

Je dois d’emblée commencer par un aveu: je ne comprends rien à TikTok. Je ne saisis pas l’engouement. Autant je conçois l’intérêt de Facebook, d’Instagram voire Snapchat, autant TikTok me semble totalement vide et creux. Forcément, je m’étais ouverte sur ce handicap très «OK boomer» auprès de mon équipe. Forcément, ils ont retourné l’information contre moi, m’obligeant bien à infiltrer la plateforme pour la série «Les défis de l’été».

Ma mission, si je l’accepte: décrypter le fonctionnement des «trends», en choisir un, et le reproduire en utilisant les codes TikTok. Aïe. On va me jeter des cailloux virtuels. Ou bien m’interdire l’accès d’internet à vie après ce carnage. Première étape, télécharger l’application pour comprendre la bête. C’est quoi, TikTok? C’est une plateforme d’origine chinoise, truffée d’utilisateurs de moins de 24 ans, sur laquelle les 800 millions d’abonnés créent et partagent de courtes vidéos musicales. Le plus souvent, il s’agit de se filmer face caméra en faisant du play-back, des chorégraphies, des challenges ou encore des clips humoristiques.