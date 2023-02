Concours | 10x2 billets – Peppa Pig

et ses amis Hasbro Gagnez 10x2 billets pour le spectacle "Peppa Pig et ses amis Hasbro", le samedi 18 mars à 17h, Théâtre du Léman.

Peppa Pig et ses amis Hasbro DR

PEPPA PIG

ET SES AMIS HASBRO

Sur scène samedi 18 mars 2023 au Théâtre du Léman, Genève.

Véritable phénomène du petit écran, Peppa Pig embarque pour un nouveau spectacle qui réunira les stars préférées des plus petits.

C’est tout d’abord l’histoire d’un succès télévisé qui dépasse toutes les frontières. Internationales, d'abord, puisque le dessin animé créé au Royaume-Uni en 2004 est désormais diffusé dans 180 pays, dont la Suisse. Les frontières familiales, aussi, puisqu'il n'est plus besoin d'être parent pour connaître cette famille de cochons dont les enfants adorent suivre les aventures.

Dans cette toute nouvelle production, Peppa Pig chantera ses chansons favorites sur scène avec son petit frère Georges et sa meilleure amie Suzy Sheep. Ils seront accompagnés par Mon Petit Poney et son spectacle magique. Les iconiques M. et Mme Patate assureront l’animation et auront plus d’un tour dans leur sac pour amuser petits et grands. Caché dans les coulisses, M. Monopoly aura pour mission d’assurer que tout est en ordre et ne manquera pas de faire une apparition sur scène.

L’heure est venue de s’amuser, de rire, chanter et danser !

Théâtre du Léman, Genève

Samedi 18 mars 2023 à 14h00 et 17h00

Ouverture des portes 1h avant le début de la représentation.

Billets disponibles dès maintenant dans le réseau Ticketcorner - seule et unique billetterie officielle.

opus-one.ch

Participez gratuitement, jusqu’au jeudi 9 mars à 12h, en remplissant le formulaire: