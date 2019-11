Will.i.am accuse une hôtesse de racisme

Le chanteur américain will.i.am a accusé une hôtesse de Qantas de racisme, affirmant que cette dernière avait appelé la police de manière inutile après une altercation avec l'artiste durant un vol intérieur en Australie, des accusations formellement démenties dimanche par la compagnie.

Dans une série de tweets samedi, le leader du groupe Black Eyed Peas affirmait que l'hôtesse s'était montrée «très agressive» et avait envenimé les choses inutilement après qu'il n'a pas entendu une consigne de sécurité du personnel navigant.

Selon William Adams, le vrai nom du chanteur, l'hôtesse a été «plus que malpolie» et a jeté de l'huile sur le feu en appelant la police: cinq agents attendaient ainsi will.i.am à l'atterrissage à Sydney après un vol d'une heure et demie depuis Brisbane.

.@Qantas Your #RacistFlightattendant was beyond rude & took it to the next level by calling the police on me. thank god the other passengers testified that SHE was out of Control ???????? the police finally let me go. imagine if the police were as aggressive as Lorraine Marshall ????