La soeur de George Michael meurt aussi à Noël

La soeur du chanteur George Michael, Melanie Panayiotou, est morte «soudainement» mercredi à Londres à l'âge de 55 ans, a indiqué sa famille, trois ans exactement après son frère, retrouvé décédé à 53 ans le jour de Noël 2016.

«Nous pouvons confirmer que Melanie est morte soudainement», a indiqué sa famille vendredi par la voix d'un communiqué de leur avocat John Reid.

La police londonienne est intervenue mercredi soir, après avoir été alertée par les secours vers 20h35 du décès soudain d'une femme d'une cinquantaine d'années dans le nord-ouest de Londres.

Les causes de la mort ne sont pas considérées suspectes, a ajouté la police dans un communiqué.

Retrouvée par sa soeur

Selon le tabloïd «The Daily Mirror», Melanie Panayiotou a été retrouvée morte mercredi chez elle dans le quartier de Hampstead, dans le nord de Londres, par sa soeur Yioda.

Trois ans plus tôt, leur frère George Michael, de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, avait été retrouvé sans vie à son domicile de Goring, à l'ouest de la capitale britannique, par son compagnon Fadi Fawaz.

