Ophélie Winter victime d'un accident de la route

La descente aux enfers continue pour Ophélie Winter. En effet, l'ex-chanteuse aurait été victime d'un accident de la route dans les rues de Paris le 25 septembre dernier, rapporte le magazine people «Closer». Selon le site purepeople.com, sa voiture était menacée d'être enlevée par la fourrière et elle aurait alors pris le volant, désespérée, roulant à contresens et bravant les sens interdits.

Légèrement blessée, l’ancienne animatrice du Hit Machine âgée de 45 ans aurait été prise en charge à l'hôpital de Suresnes, en région parisienne. Elle aurait quitté l'établissement quelques heures plus tard. Mais depuis, c'est le silence complet.

Rien ne va plus donc pour l'interprète de «Dieu m'a donné la foi». En effet, elle expliquait récemment à Cyril Hanouna dans l'émission Touche pas à mon poste, sur la chaîne C8, qu'elle ne travaillait plus et qu'elle était ruinée. «Je n'ai pas de domicile du tout, je dors à l'hôtel, c'est vachement dur (...)» Des médias ont également rapporté qu'elle devait parfois dormir dans sa voiture, voire dans la rue.

Selon «Closer», Ophélie Winter, en froid avec sa famille, serait prête à renouer avec ses proches et accepterait d'être aidée.

Des témoins ont raconté qu'elle roulait vite, parfois même à contresens.