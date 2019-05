Laeticia Hallyday demande la nationalité américaine

Laeticia Hallyday ne s'avoue pas vaincue dans le conflit lié à la succession de Johnny Hallyday, selon plusieurs médias français. La femme de la star a introduit une requête en vue d'obtenir la nationalité américaine, rapportent plusieurs médias français, ce vendredi.

Selon les avocats de Laeticia, la démarche était prévue de longue date et la star, disparue fin 2017, aurait prévu d'obtenir lui aussi la citoyenneté américaine.

Les deux filles du couple ne peuvent en revanche pas entamer cette démarche car elles sont mineures.

Sérieux revers

Cette annonce intervient au lendemain de la décision de la justice française qui s'est déclarée compétente pour trancher le litige sur l'héritage Hallyday. Le tribunal de Nanterre a infligé, mardi, un sérieux revers à la veuve du chanteur, qui souhaitait que le contentieux l'opposant à David Hallyday et Laura Smet soit tranché aux Etats-Unis

A la victoire d'étape que procure la décision du tribunal de Nanterre aux aînés Hallyday, Laeticia réplique. Ces derniers réclament leur part de la succession depuis plus d'un an, alors que leur père a légué l'ensemble de sa fortune à sa dernière épouse et leurs deux filles, en vertu d'un testament rédigé aux Etats-Unis.

Avec cette demande de nationalité de Laeticia, le feuilleton judiciaire pour la succession de la star est bien loin de connaître son épilogue.

En attendant, l'Élysée réclame 25'000 euros, près de 28'000 francs à la famille pour des arrangements floraux impayés dans le cadre des obsèques du rockeur. (nxp)