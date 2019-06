Fatigué, Jamel Debbouze va faire une pause

Jamel Debbouze est fatigué et il l'a fait savoir à la radio RTL mardi. L'humoriste a déclaré qu'il voulait faire une pause dans sa carrière. « Pour que je puisse continuer à prendre du plaisir, il faut aussi que je ménage ma monture. J'arrêterai en décembre et je sais que je ne remonterai pas sur scène avant des années», a-t-il confié dans l'émission «Laissez-vous tenter».

Épuisé par des années à enchaîner films et spectacles, le comédien de 44 ans ressent le besoin de lever le pied pour pouvoir se renouveller. «Si je veux pouvoir surprendre, il faut que je me surprenne moi-même et la meilleure manière, c'est d'être en jachère. Laisser le corps et l'esprit se reposer pour aller chercher des choses neuves ou en tout cas, intéressantes», a-t-il ajouté.

Cette pause permettra à l'époux de Mélissa Theuriau d'être plus proche de sa famille et s'occuper de ses deux enfants, Léon Ali (né en 2008) et Lila Fatima (née en 2011). (nxp)