Céline Dion dévoile deux photos de ses jumeaux

Deux photos inédites et un message plein d’affection. C'est ce que Céline Dion a publié mercredi sur son compte Instagram à l'occasion de l'anniversaire de ses jumeaux Eddy et Nelson. Ses deux garçons fêtaient en effet leurs 9 ans.

«Des rires en double et deux fois plus d’amour. Bon 9e anniversaire, Nelson et Eddy! Je suis tellement fière de mes garçons… – Je vous adore, Maman», a écrit la chanteuse canadienne pour accompagner les deux clichés, l'un où les garçons posent sérieusemement, l'autre où ils font les pitres.

La pop star avait déjà publié il y a an, pour leur 8e anniversaire, une photo d’eux en compagnie de leur grand frère René-Charles, âgé alors de 17 ans.

Pour rappel, Céline Dion a dû annuler de nombreuses dates de sa nouvelle tournée, notamment au Québec, en raion d'un virus à la gorge.