Brève apparition publique de Kevin Spacey

L'acteur américain Kevin Spacey, objet de plusieurs enquêtes aux Etats-Unis et en Angleterre pour agression sexuelle, a fait une brève apparition publique à Rome, la première «depuis deux ans», en récitant une poésie devant «une poignée de spectateurs», a rapporté dimanche le quotidien «La Repubblica».

«Sérieux, concentré, en veste et cravate, à côté d'une merveilleuse statue en bronze appelée Le boxeur des Thermes , une des plus belles oeuvres du musée romain de Palazzo Massimo. C'est sa première apparition publique depuis deux ans», écrit le quotidien.

«Kevin Spacey a choisi Rome, sur la pointe des pieds, dans le secret absolu, sans être annoncé, acceptant de lire devant une poignée de spectateurs une poésie de Gabriele Tinti», un poète italien contemporain, «qui fait parler la statue», ajoute le journal.

In Rome, Kevin Spacey would not answer questions about Anthony Rapp and alleged sexual assaults. Instead, he performed a poem about a beaten-up boxer determined not to give up https://t.co/gocokspAv6 pic.twitter.com/glHt2dPeRA