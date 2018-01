Une voiture de sport de Johnny aux enchères

Un rarissime bolide italien, une Iso Grifo A3-C de 300 chevaux, l'une des premières voitures de sport de Johnny Hallyday, rocker français récemment décédé, sera proposé aux enchères le 7 février à Paris, a annoncé mardi la maison de ventes Sotheby's.

Estimé trois millions d'euros, nettement plus que la cote du marché en raison de son illustre premier propriétaire, ce véhicule de deux places est doté d'un moteur à position centrale V8 Chevrolet de 5,3 litres.

Un ancien de Ferrari à la conception

Produite à dix exemplaires seulement, la Iso Grifo A3-C a été conçue en 1964 par l'ingénieur automobile Giotto Bizzarrini, un ancien de Ferrari. La carrosserie en alliage d'aluminium pour l'aéronautique, est signée Bertone.

Avec seulement 26'000 kilomètres au compteur, l'exemplaire proposé aux enchères a été acheté de première main par Johnny Hallyday en novembre 1965, précise Sotheby's, confirmant une information du Figaro.

Les «mêmes sensations» que sur scène

Grand amoureux des grosses cylindrées, Johnny Hallyday est décédé le 5 décembre des suites d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans. Des centaines de milliers de personnes lui ont rendu hommage dans les rues de Paris quelques jours plus tard.

«La conduite d'une voiture, c'est formidable. Au volant d'une voiture de sport, j'éprouve les mêmes sensations qu'au moment de rentrer sur scène, seul face au public», avait confié un jour dans un entretien «l'idole des jeunes».

«Opportunité absolument unique»

«La présence d'une Iso Grifo A3-C est extraordinairement rare en soi. Ajoutez-y sa provenance exceptionnelle et vous avez une opportunité absolument unique pour les collectionneurs», estime Augustin Sabatié-Garat, responsable des enchères automobiles de RM Sotheby's Europe.

Organisée à l'occasion du salon Rétromobile 2018, cette vente proposera plus de 80 véhicules d'exception dont des Ferrari (166 MM Spider et 275 GTB), une McLaren P1 2014 et une Maserati MC12 2005. (afp/nxp)