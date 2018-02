Un tweet de Kylie Jenner qui coûte cher à Snapchat

La société mère de Snapchat a perdu jeudi 1,3 milliard de dollars (1,05 milliard d'euros) à la suite d'un tweet de la star de la téléréalité Kylie Jenner disant qu'elle n'utilisait plus l'application gratuite de partage de photos et vidéos.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.