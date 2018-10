Un rappeur meurt pendant une cascade

Le rappeur canadien Jon James McMurray est mort après être tombé de l'aile d'un avion en vol sur lequel il marchait pendant le tournage d'un clip, ont annoncé mardi ses managers dans un communiqué. L'artiste de 33 ans, connu sous le nom de Jon James, est mort sur le coup à Vernon, en Colombie-Britannique dans cet accident qui s'est produit samedi.

"He got to go out doing what he loved"

A Canadian rap artist is dead after an airplane stunt near Vernon went terribly wrong.

