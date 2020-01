Un comédien des Monty Python est mort à 77 ans

Le comédien et réalisateur britannique Terry Jones, figure des Monty Python et de leur humour déjanté, est décédé mardi soir à 77 ans, a annoncé mercredi sa famille.

Terry Jones, qui avait notamment réalisé la comédie culte «La Vie de Brian», souffrait d'une forme de démence depuis plusieurs années.

The Monty Python star Terry Jones has died at the age of 77. Here he is talking about 'Life Of Brian' in 1979. For more Monty Python archive clips, you can visit - https://t.co/RvURbsc5VE pic.twitter.com/97rZaXgyWF