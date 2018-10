Un bébé pour le Prince Harry et son épouse Meghan

Le prince Harry et son épouse Meghan attendent un bébé pour le printemps 2019, a annoncé le palais de Kensington dans un communiqué lundi.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

«Leurs altesses royales le duc et le duchesse de Sussex sont enchantés d'annoncer que la duchesse de Sussex attend un bébé pour le printemps 2019», a déclaré le palais. Le couple s'est marié le 19 mai dernier. Un mariage spectaculaire et novateur suivi par le monde entier.

Les nouveaux duc et duchesse de Sussex sont actuellement en tournée dans le Pacifique pour une durée de deux semaines. En visite à Sydney ce lundi, les deux tourtereaux vont poursuivre leur route en passant par les Fidji, les Tonga et la Nouvelle-Zélande, membres du Commonwealth.

The Duke of Sussex last visited Australia to launch @InvictusSydney in 2017 — which will be a major focus for The Duke and Duchess during #RoyalVisitAustralia.



The Duke and Duchess are excited to see Sydney fully embrace the Invictus spirit during #IG2018. pic.twitter.com/P8T3rNfrM8