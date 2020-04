Un anniversaire confiné et discret pour Elizabeth II

La reine Elisabeth II fête son 94e printemps sans sa famille ni les traditionnelles salves d'honneurs. Elle les juge inopportunes en pleine pandémie de nouveau coronavirus, qui a fait plus de 16'000 morts au Royaume-Uni.

Sur les réseaux sociaux

La souveraine se trouve au château de Windsor avec son époux Philip, âgé de 98 ans. Elle passe son anniversaire sans être rejointe par les membres de la famille royale, conformément aux consignes de son gouvernement.

Ces derniers ont en revanche marqué l'occasion sur les réseaux sociaux, à commencer par son fils aîné, le prince Charles, qui a tweeté une série de photos. Sur la plus ancienne d'entre elles, l'héritier de la couronne apparaît en bébé joufflu derrière les barreau de bois de son parc, sous le regard enveloppant de sa mère.

Wishing Her Majesty The Queen a very Happy 94th Birthday ???? pic.twitter.com/ycTa0i00VY