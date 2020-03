Trump ne payera pas pour protéger Harry et Meghan

Donald Trump ne veut pas que les États-Unis paient pour la protection du prince Harry et de son épouse Meghan. Le couple a renoncé à s'installer de manière permanente au Canada et a décidé de déménager en Californie.

«Je suis un grand ami et un grand admirateur de la reine et du Royaume-Uni», a tweeté dimanche le président américain. Évoquant la décision de Harry et Meghan, il a ajouté: «Les États-Unis ne paieront pas pour leur protection». «Ils doivent payer!», a-t-il conclu, sans donner les raisons de cet emportement soudain.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!